الرئيس الصربى: صربيا وروسيا لا تزالان صديقتين و تتمتعان بعلاقات جيدة

قال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش إن بلاده تتمتع بعلاقات جيدة مع روسيا، مؤكدا أن الدولتين لا تزالان صديقتين.

وأضاف الرئيس الصبري - في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس السلوفيني بوروت باهور في بلجراد اليوم الاثنين حسبما نقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية - إن بلاده تحافظ على علاقات جيدة مع الاتحاد الروسي وستواصل القيام بذلك.

وتابع " أقول للرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأمريكيين وغيرهم، مثل ما أقول لأولئك الذين أتوا من الاتحاد الأوروبي : إن صربيا لا تتبع سياستين ، ولكن واحدة فقط ، وهي ليست خاضعة للرقابة من الخارج ولن تكون كذلك.

جدير بالذكر أن السياسة الخارجية لصربيا تتمتع بعلاقات ودية مع روسيا والصين، إلى جانب تطوير العلاقات مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، حيث ترفض الانضمام إلى حلف الناتو والكتل العسكرية الأخرى وتفضل البقاء على الحياد.