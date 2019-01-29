إعصار شديد يتسبب فى أثار كارثية بالعاصمة الكوبية هافانا

أعلن الرئيس الكوبى ميجيل دياز كانيل مقتل 3 أشخاص وإصابة 174 آخرين، بسبب إعصار قوى ضرب شرق العاصمة هافانا، مؤكدا أن الإعصار تسبب فى إحداث أضرار على نطاق واسع بالعاصمة هافانا. يشار إلى أن الإعصار تسبب فى انقطاع التيار الكهربائى عن العديد من المناطق فى العاصمة الكوبية، بالإضافة إلى إلحاق أضرار بالسيارات وبعض المبانى.

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