فلسطين: عدم تمديد إسرائيل لبعثة القوة الدولية إصرار على خلق أجواء التصعيد

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة قوله إن عدم تجديد الحكومة الإسرائيلية لقوات التواجد الدولي في الخليل يعني تخليها عن تطبيق اتفاقيات وقعت برعاية دولية، وتخليها عن الوفاء بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقيات، وهو أمر مرفوض ولن نقبل به إطلاقا".
وأضاف أبو ردينة "نطالب الدول الراعية لتوقيع هذه الاتفاقية بموقف واضح تجاه هذا الموقف الإسرائيلي الخطير، والعمل الفوري للضغط على الحكومة الإسرائيلية لمواصلة العمل على تطبيقها وفق ما تم الاتفاق عليه، وعدم التصرف مع إسرائيل كدولة فوق القانون".
وتابع " هذا دليل للمجتمع الدولي بأن إسرائيل لا تحترم قرارات الشرعية الدولية والاتفاقات الموقعة معها برعاية دولية، وهو استمرار لسياسة التصعيد الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني وأرضه".
وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أصدر قرارا اليوم بعدم تمديد عمل بعثة التواجد الدولي في الخليل ، وقال "لن نسمح باستمرار عمل القوة الدولية التي تعمل ضدنا".
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