النيابة السودانية: مواطنون أدلوا بشهاداتهم حول أحداث الاحتجاجات

الاناضول / أعلنت النيابة العامة في السودان، الإثنين، “إدلاء عدد من المواطنين (لم تحددهم) بشهاداتهم حول الأحداث المصاحبة للاحتجاجات في البلاد، واستجوابها لأهالي المتوفين”.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية أن النائب العام عمر أحمد محمد التقى برؤساء نيابات الخرطوم، ووكلاء النيابة المحققين في “البلاغات الناتجة عن أحداث المظاهرات”.

وأوضحت أن النائب العام تلقى “شرحًا تفصيليًا عن سير التحريات وما تم إنجازه منها”.

وشدّد محمد على “ضرورة أن تضطلع النيابة بدورها المنوط بها في سيادة حكم القانون وتحقيق العدالة وتوفير الضمانات الكافية للمبلغين والشهود اتساقا مع القوانين والمواثيق الدولية”.

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