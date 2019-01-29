ذي إيكونوميست البريطانية : تعدد الزوجات سبب الحرب في جنوب السودان

هل ثمة علاقة بين انتشار تعدد الزوجات في مجتمع ما وزيادة فرص وقوع الحرب الأهلية في هذا المجتمع؟ للجواب عن هذا السؤال خصصت مجلة (ذي إيكونوميست) البريطانية مقالًا ناقش هذا الارتباط.

وبدأ المقال بالقول: إنَّ بعض مواطني جنوب السودان يرون أن هناك رابطاً بين الحرب الأهلية البشعة في بلادهم وتعدد الزوجات. بينما يلقي البعض باللائمة على السياسيين الجشعين أو القبيلة المجاورة. وهذا أمر لا غبار عليه، فالفساد والمؤسسات الضعيفة والقبلية كل ذلك يجعل العنف أكثر احتمالًا، لكنَّ عادات الزواج مهمة هي الأخرى، فكلما زادت ممارسة تعدد الزوجات على نطاق واسع، زادت احتمالية وقوع العنف (حوالى 40% من الزيجات في جنوب السودان تتضمن أزواجاً معددين)، وتكون الأمم التي تمارس التعدد أكثر احتمالًا بأن تغزو جيرانها. ومن ذلك أنَّ المناطق التي تمارس تعدد الزوجات في هاييتي وإندونيسيا أكثر المناطق اضطرابًا. وقال المقال: إنَّ إحدى الدراسات في كلية الاقتصاد بلندن قد وجدت رابطاً قوياً بين تعدد الزوجات والحرب الأهلية.

وفي جنوب السودان يمسكون البنادق ويسرقون المواشي من القبائل المجاورة. ويُقتل الكثير من الرجال في مثل هذه الغارات، وينشأ الكثير من العداوات الدموية بينهم. وبالمثل فإنَّ العزاب الصغار الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف الزواج يكون تجنيدهم سهلًا لجيوش المتمردين، إذ إنهم لو قاتلوا فسوف يتمكنون من النهب، وبالمنهوبات يمكنهم الزواج. وقال التقرير: إنَّ فاليري هدسون من جامعة إي أند إم بتكساس وهيلاري ماتفيس من جامعة ييل، قد اكتشفتا في ورقة بحثية عرضت العام الماضي، أنَّ زيـادة المهر عامل حاسم في تهيئة الشباب للانخراط في جماعة من جماعات العنف المنظم لأغراض سياسية.

بدء منتدى المحافظين

بدأت أعمال منتدى المحافظين في طمبرة بولاية غرب الاستوائية بدولة جنوب السودان. وقال حاكم طمبرة الجنرال باتريك روفائيل زوموي، إن المنتدى يهدف إلى مناقشة التحديات التى تواجه المقاطعات بمشاركة كل المحافظين ومسؤولي الأمن. وبين الحاكم أن معظم التحديات التي تواجه مقاطعاته تتمثل في البنية التحتية والرواتب والأمن، موضحاً أن المؤتمر سيعطيهم فرصة للنظر في المقاطعات التي في أمس الحاجة للمساعدة، وسوف يتم تخصيص ميزانية لدعمها. وفي ذات السياق قالت محافظة مقاطعة ينقيري، ليتيسيا بينتو، إن مقاطعتها تفتقر إلى البنية التحتية والمرافق الصحية ولا توجد شبكة. وأضافت قائلة: لم أجد حلولاً لتلك التحديات التي تواجهنا، وطلب مننا دعوة الشركاء والداعمين لتقديم المساعدة لنا.

الانتباهة

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