جولة في عقل "البشير" تكشف: من يدير تظاهرات السودان؟ (تقرير)

خلال لقاء الرئيسان المصري عبدالفتاح السيسي والسوداني قمة في القاهرة، اعتبر الرئيس السوداني عمر البشير أن هناك أطرافاً تهول من الأحداث في السودان، مؤكداً أن القاهرة تدعم استقرار السودان.

يذكر أن السودان يشهد احتجاجات شعبية منذ أكثر من شهر، اقتصرت مطالب المحتجين فيها على تحسين أوضاعهم الاقتصادية، لكنها تحولت إلى مطالبة برحيل السلطة.

ويخرج طلاب ونشطاء وغيرهم في احتجاجات شبه يومية في مختلف أنحاء السودان منذ 19 ديسمبر كانون الأول، مطالبين بنهاية للمصاعب الاقتصادية في أطول تحد لحكم البشير المستمر منذ ثلاثة عقود.

فإعتبر الرئيس السوداني عمر حسن البشير الأحد أن "بعض الإعلام" يضخم الاحتجاجات التي تحدث في السودان، مؤكدا أن هناك محاولات لاستنساخ "ما يسمى بالربيع العربي".

وأضاف "هناك محاولة لاستنساخ ما يسمى بالربيع العربي، واستخدام واسع لوسائط التواصل الاجتماعي"، في إشارة الى الثورات التي شهدتها المنطقة في العامين 2010 - 2011.

وتعليقًا على اندلاع تلك التظاهرات بسبب انهيار الاقتصاد، حمل البشير الولايات المتحدة مسؤولية المشاكل الاقتصادية التي تعانيها بلاده.

كما كشف الرئيس السوداني عمر البشير، عن علاقة إسرائيل بالمظاهرات الاحتجاجية المُندلعة في السودان والمطالبة بتنحيه عن الحكم، وأكد الرئيس السوداني عمر البشير، أن اللوبي الإسرائيلي في الدول الغربية يقف وراء العقوبات الاقتصادية المفروضة على بلاده.

وشدد البشير، على أن " قوة إسرائيل ليست على المستوى العسكري والمادي، بل على إضعاف أعدائها".

وتابع: "إسرائيل" تدعم المتمردين ضدي وتقف وراء الحصار الاقتصادي والدبلوماسي ضد السودان، وهي قصفت الخرطوم مرتين أيضًا.