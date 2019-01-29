ما أولويات السودان الآن؟.. البشير يجيب

قال الرئيس السوداني عمر البشير، "إن أولوية الدولة هي تحقيق السلام بالبلاد، وولاية جنوب كردفان تستحق التمييز الإيجابي لتعويض ما افتقدته فترة الحرب"، مشيدا بصمود مواطنيها وصبرهم وتضحياتهم.

وأكد البشير خلال لقائه بقادة الأحزاب والفعاليات السياسية والاجتماعية والأهلية بولاية جنوب كردفان أمس الإثنين أن الحرب بالولاية استهدفت ضرب النسيج الاجتماعي الذي ظل مترابطًا ومتعايشًا.

وتابع "مجتمع جنوب كردفان نموذج في التعايش السلمي بين مكوناتها الاجتماعية"، موجها القوات المسلحة وحكومة الولاية والأجهزة الأمنية بضرورة توفير الاحتياجات والتعامل الحسن مع العائدين من مناطق التمرد.

ودعا البشير لتجاوز الماضي وصنع مستقبل جديد أفضل يعيد النسيج الاجتماعي والعلاقات في ما بين مكونات الولاية، وقال"الحرب حصدت أرواح أبناء الوطن الواحد".

ونوه إلى أن الأرواح والطاقات التي استُنزفت في الحرب كان يمكن أن توجه للبناء والتنمية، وأن الحرب كلها ظلم ومزيد من الدمار والغبن والكراهية، مؤكدًا أن الدولة جاهزة لتحقيق السلام في أقرب وقت ممكن.

وقال إن الدولة ستعمل على تحويل الطاقات التي توجه إلى العمل السالب إلى عمل إيجابي، من خلال بناء الإنسان وإعادة اللُحمة الوطنية، وما كان يصرف على الحرب سيوجه إلى المشروعات التنموية والخدمية، وإن الأمن والتنمية وجهان لعملة واحدة.

ودعا الرئيس السوداني مواطني كادوقلي لضرورة التواصل مع الطرف الآخر، لتحقيق السلام بالولاية.

