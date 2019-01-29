اليوم.. مواكب الشهداء تنطلق في العاصمة الخرطوم



أعلن تجمع المهنيين السودانيين والقوى المعارضة عن تسيير مواكب الشهداء اليوم"الثلاثاء" الساعة الثالثة عصراً في كل احياء العاصمة الخرطوم. أعلن تجمع المهنيين السودانيين والقوى المعارضة عن تسيير مواكب الشهداء اليوم"الثلاثاء" الساعة الثالثة عصراً في كل احياء العاصمة الخرطوم. وحدد التجمع 21 نقطة للتجمع في مدن العاصمة الثلاث الخرطوم امدرمان بحري. وشدد على ضرورة التزام الثوار بسلمية المواكب في كافة الخطوات الساعية للتغيير. ودعا الجميع الى رفع لافتات واستخدام مكبرات الصوت والهتافات الموحدة والاعلام الوطنية تعبيرا عن وحدة الصف الوطني تجاه قضية رحيل النظام.



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