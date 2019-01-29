جاء ذلك خلال لقاء الوزير السوداني، أمس الإثنين بالخرطوم، بوزيرة الدفاع بجمهورية إفريقيا الوسطى ماري نويل كوبرا.
من جانبها، أعربت وزيرة الدفاع بجمهورية إفريقيا الوسطى عن تقدير بلادها للجهود التي يبذلها السودان من أجل السلام وتحقيق الاستقرار في بلادها، وسعيه الجاد في تقديم الخدمات والتسهيلات لحل مشاكل إفريقيا الوسطى.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدفاع السوداني يؤكد حرص بلاده على أمن واستقرار إفريقيا الوسطى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.