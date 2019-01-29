وزير الدفاع السوداني يؤكد حرص بلاده على أمن واستقرار إفريقيا الوسطى

أكد وزير الدفاع السوداني الفريق أول ركن عوض بن عوف حرص بلاده على أمن واستقرار جمهورية إفريقيا الوسطى، متمنيًا نجاح مفاوضات السلام التي تستضيفها الخرطوم بين كافة الأطراف، والوصول إلى اتفاق سلام يمهد الطريق لتطوير آفاق التعاون المشترك وتنفيذ البروتوكولات الموقعة بين البلدين اللذين تربطهما علاقات تاريخية ذات أبعاد اجتماعية وثقافية.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير السوداني، أمس الإثنين بالخرطوم، بوزيرة الدفاع بجمهورية إفريقيا الوسطى ماري نويل كوبرا.

من جانبها، أعربت وزيرة الدفاع بجمهورية إفريقيا الوسطى عن تقدير بلادها للجهود التي يبذلها السودان من أجل السلام وتحقيق الاستقرار في بلادها، وسعيه الجاد في تقديم الخدمات والتسهيلات لحل مشاكل إفريقيا الوسطى.

