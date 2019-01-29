الأحزاب في السودان.. كيف نظرت للتظاهرات؟ (تقرير)

لكل حزب في السودان رؤية خاصة بشأن التظاهرات التي إنطلقت ضد الحكومة في البلاد، بعد تفاقم الوضع الاقتصادي.

وشهد السودان خلال الأسابيع الأخيرة احتجاجات متوالية بسبب الضغوط المعيشية، في ظل معدلات تضخم متفاقمة، بدأت بالمطالبة بالاصلاحات الاقتصادية، إلا أنها عندما تفاقم الوضع طالبت التظاهرات برحيل الرئيس السوداني عمر البشير.

وكان للأحزاب رؤية بشأن التظاهرات، فأعلن أحمد بابكر نهار، رئيس حزب الأمة الفيدرالي، انسحابه من الحكومة السودانية في المناصب التنفيذية والتشريعية.

وأوضح نهار أن الانسحاب يأتي بسبب "خروج الحوار الوطني عن مساره الطبيعي، والتضييق على الحريات، والضرب الباطش للمحتجين السلميين"، على حد تعبيره.

وأضاف نهار أن الاحتجاجات التي تشهدها البلاد "تُعبر عن طيف واسع من السودانيين"، معتبراً أن "النظام فقد الشرعية والأهلية في التعاطي مع الأزمة السياسية"، وطالب نهار البشير بالتنحي و"إفساح المجال لتكوين حكومة انتقالية متفق عليها".

و أعلن نواب حزب الأمة في السودان بقيادة مبارك الفاضل، استقالاتهم من البرلمان والمجالس التشريعية الولائية.

وقالت رئيسة المكتب السياسي لحزب الأمة د. نادية مصطفى، في تصريحات صحفية، إن نوابهم دفعوا بالاستقالات من البرلمان في عقب المذكرة التي تقدمت بها القوى الوطنية للتغيير والخاصة بتنحي الحكومة وحل البرلمان، وتنفيذاً لقرار المكتب السياسي.

وأضافت أن نواب الحزب في المجالس التشريعية بولايات الخرطوم والنيل الأزرق وشمال كردفان قد تقدموا باستقالتهم تماشياً مع القرار الذي اتخذه الحزب بالانسحاب من الحكومة في كافة المستويات، وفق موقع اخبار السودان.

وعلى النقيض، أبدى قيادي في حزب "المؤتمر الوطني" الحاكم في السودان، ثقته في تجاوز أزمة الاحتجاجات الحالية، التي تشهدها البلاد منذ أسابيع.

وهدد الفاتح عز الدين، أمين أمانة الفكر والثقافة بالحزب، ورئيس لجنة مناصرة رئيس الجمهورية عمر البشير، فئة من المشاركين في الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، وفقا لصحف محلية.

وطلب الفاتح، خلال لقاء نظمه الحزب، أسبوعا للقضاء على من وصفهم بالمارقين قائلا: "أدونا أسبوع والراجل تاني يمرق وأي زول شايل سلاح حنقطع راسه"، ثم استدرك: "الكلام للشيوعيين والبعثيين والمارقين وليس للسودانيين".

وقال القيادي البارز إن الاحتجاجات التي تمر بها البلاد لن تهزهم وحتى لو أتت أخرى أصعب منها، وقال: "إن رايتنا لن تسقط ولو خرج أهل الأرض جميعا".