"تسقط بس".. ثوب سوداني لدعم التظاهرات



بيع ثوب سوداني طرزت عليه عبارة "تسقط بس" في حفل خيري نظمه سودانيين مهاجريين ببريطانيا بمبلغ 450 جنيه استرليني، لدعم التظاهرات، مايعادل 33 مليون جنيه سوداني. بيع ثوب سوداني طرزت عليه عبارة "تسقط بس" في حفل خيري نظمه سودانيين مهاجريين ببريطانيا بمبلغ 450 جنيه استرليني، لدعم التظاهرات، مايعادل 33 مليون جنيه سوداني. وبلغ حجم التبرعات في الحفل الخيري بمدينة مانشستر 6000 جنيه استرليني لصالح الحراك الثوري في السودان. الثوب من تصميم أريج دوسة طالبة سودانية مقيمة بمانشستر وبيع أول مرة في بمبلغ 300 جنيه استراليني.



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