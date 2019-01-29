ننشر أسعار الجنيه السوداني مقابل الدولار ومختلف العملات الأجنبية

تشهد أسعار بيع وشراء العملات في السوق الأسود داخل الجمهورية السودانية بعض الارتفاع الكبير خلال الفترة الأخيرة، وكانت الأسعار مع تعاملات اليوم على النحو التالي

العملة الأجنبية السعر مقابل الجنيه السوداني في السوق الأسود

الدولار الأمريكي 61.00

الريال السعودي 16.26

اليورو 69.54

الدرهم الإماراتي 16.70

الريال القطري 16.73

الجنيه الاسترليني 79.91

الجنيه المصري 3.41

الدينار الكويتي 216.25

الريال العماني 143.68

الدينار البحريني 135.15

الدينار الليبي 33.15

الدولار الأسترالي 33.37

أسعار العملات في البنك المركزي السوداني اليوم

يحافظ سعر الدولار في السودان اليوم داخل تعاملات البنوك على مستوى السعر المتداول منذ فترة، كذلك أسعار باقي العملات الدولية، وكانت أسعار صرف العملات في السودان اليوم بالبنك المركزي على النحو التالي

العملة شراء بيع

الدولار

47.5000

47.7375

الين الياباني

0.4342

0.4364

الجنيه الاسترليني

62.7063

63.0198

الفرنك السويسري

47.8787

48.1181

الدولار الكندي

35.9666

36.1464

كرونة السويدية

5.2579

5.2842

الكرونة النرويجية

5.5831

5.6110

الكرون الدنماركي

7.2642

7.3005

الدينار الكويتي

155.6356

156.4138

الريال السعودي

12.6660

12.7293

الدرهم الاماراتي

12.9333

12.9980

الريال القطري

13.0412

13.1064

الدينار البحريني

125.9613

126.5911

ريال عماني

123.3766

123.9935

الوحدة النقدية لدول الكوميسا

64.5806

64.9230

الدولار الحسابي (مصر)

3.4306

3.4725

اليورو

54.2379

54.5091

