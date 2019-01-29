ننشر أسعار الجنيه السوداني مقابل الدولار ومختلف العملات الأجنبية

العملة الأجنبية السعر مقابل الجنيه السوداني في السوق الأسود
الدولار الأمريكي 61.00
الريال السعودي 16.26
اليورو 69.54
الدرهم الإماراتي 16.70
الريال القطري 16.73
الجنيه الاسترليني 79.91
الجنيه المصري 3.41
الدينار الكويتي 216.25
الريال العماني 143.68
الدينار البحريني 135.15
الدينار الليبي 33.15
الدولار الأسترالي 33.37
أسعار العملات في البنك المركزي السوداني اليوم
يحافظ سعر الدولار في السودان اليوم داخل تعاملات البنوك على مستوى السعر المتداول منذ فترة، كذلك أسعار باقي العملات الدولية، وكانت أسعار صرف العملات في السودان اليوم بالبنك المركزي على النحو التالي
العملة شراء بيع
الدولار
47.5000
47.7375
الين الياباني
0.4342
0.4364
الجنيه الاسترليني
62.7063
63.0198
الفرنك السويسري
47.8787
48.1181
الدولار الكندي
35.9666
36.1464
كرونة السويدية
5.2579
5.2842
الكرونة النرويجية
5.5831
5.6110
الكرون الدنماركي
7.2642
7.3005
الدينار الكويتي
155.6356
156.4138
الريال السعودي
12.6660
12.7293
الدرهم الاماراتي
12.9333
12.9980
الريال القطري
13.0412
13.1064
الدينار البحريني
125.9613
126.5911
ريال عماني
123.3766
123.9935
الوحدة النقدية لدول الكوميسا
64.5806
64.9230
الدولار الحسابي (مصر)
3.4306
3.4725
اليورو
54.2379
54.5091
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