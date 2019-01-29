الهلال يفوز علي أهلي شندي بهدف "امبومبو"

حقق الهلال فوزاً غالياً ومستحقاً على الأهلي شندي بهدف ناله المحترف الكنغولي إدريسا امبوبو، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الإثنين، على استاد شندي في بطولة الدوري الممتاز، ليرتفع الهلال إلى 22 نقطة ويبقى الأهلي في 16 نقطة.

المباراة اتسمت بالندية ومحاولات السيطرة على وسط الملعب، لذا لم تكن هناك هجمات تشكل خطورة على مرمى الفريقين، ما عدا تمريرة اللاعب مؤمن عصام الحاسمة التي منحت الهلال هدفاً غالياً بقدم إدريسا امبوبو.