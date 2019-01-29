استبعاد نجم ريال مدريد من المنتخب الإسباني

ضد إسبانيول كان مرة أخرى يأمن الدفاع ويخلق الخطر في الهجوم، يتفاهم جيداً مع فينيسيوس جونيور، الذي شكل ثنائية معه في المباريات الأخيرة.
ويعتقد أن الخبرة التي أكتسبها عندما يلعب تحت الضغط المحاط في ريال مدريد يمكن أن يقدم مساعدة كبيرة في أوروبا. إذا أستمر هذا الوضع، سيذهب للمنتخب.
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