واشنطن تفرض عقوبات جديدة على فنزويلا وتدعو جيشها للموافقة على انتقال السلطة سلميا

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، تفرض عقوبات على شركة "PDVSA" الفنزويلية الحكومية للنفط، داعية جيش فنزويلا للموافقة على الانتقال السلمي للسلطة في البلاد.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، في مؤتمر صحفي: "نعلن اليوم فرض عقوبات على شركة PDVSA. وإننا مستمرون في فضح فساد مادورو وأنصاره، والإجراءات التي تم اتخاذها اليوم تضمن أنه لن يتمكن من نهب أصول الشعب الفنزويلي".

وأوضح بولتون أن العقوبات تشمل تجميد أصول الشركة الواقعة في أراضي الولايات المتحدة والتي تبلغ 7 مليارات دولار، مضيفا أن الإجراءات التقييدية الأمريكية ستكبد "PDVSA" خسائر مالية بمقدار 11 في عمليات توريد النفط.

وتابع بولتون: "ندعو اليوم كذلك العسكريين الفنزويليين وقوات الأمن في البلاد للموافقة على نقل السلطة سلميا وديمقراطيا وفقا للدستور".

وأكد مستشار الأمن القومي الأمريكي أن "هذه العملية بدأت بدرجة معينة"، مشيرا إلى أن الملحق العسكري في السفارة الفنزويلية لدى واشنطن أعلن سابقا اعترافه بخوان غوايدو رئيسا لفنزويلا.

وذكر بولتون أن بعض جنرالات القوات المسلحة الفنزويلية خاضوا للتو مفاوضات مع المعارضة حول تغيير السلطة في كاراكاس.

كما أفاد المستشار بأن نائب الرئيس الأمريكي، مايك بينس، سيجري لقاءات مع غوايدو في المستقبل القريب.