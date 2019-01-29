بسبب الدولار.. طيران إفريقي وعربي يوقف بيع التذاكر في السودان

كشف صاحب وكالة سفر بالخرطوم، أن الخطوط الجوية الكينية والامارتية وطيران الاتحاد اوقفت مبيعاتها في السودان، بسبب الزام الطيران المدني السوداني، وكالات السفر بعدم بيع التذاكر بالدولار .

وقال أن الطيران المدني بعث باخطار الى شعبة وكالات السفر والسياحة يلزمها ببيع التذاكر بسعر الصرف الرسمي "47" جنيها سودانيا، وهدد باغلاق الوكالات التي لا تلتزم بالقرار.

واشار المصدر الى ان هذا القرار يكبد وكالات السفر خسائر فادحة بسبب فرق السعر في السوق السوداء الذي بلغ "60" جنيها مقابل الدولار.

وقال أن المشكلة الأكبر التي تواجه هذه الخطوط ارتفاع اسعار وقود الطائرات في السودان الى أكثر من الضعف، يزيد من التكلفة ويقلل الفوائد التي تجنيها الخطوط.

واضاف "الحل تغيير سعر الصرف الى 60 جنيها، وهذا سيؤدي الى ارتفاع جنوني في اسعار التذاكر في السودان.

وأكد صاحب الوكالة "أن الخطوط الكينية اوقفت بيع التذاكر في السودان وسحبت مقاعد طائراتها من النظام".

وفي وقت سابق من اليوم خفضت الخطوط الجوية القطرية رحلاتها الى الخرطوم الى "4" واوقفت بيع تذاكرها حتى اشعار اخر.