أسطورة برشلونة يشيد بصفقة الفريق الجديدة

أشاد أسطورة فريق برشلونة الاسباني، الأرجنتيني ليونيل ميسي، بتعاقد ناديه مع النجم الهولندي الشاب فرانكي دي يونج من صفوف أياكس أمستردام الهولندي.
وقال الأسطورة: "دي يونج ودي ليخت؟ "هم من مدرسة مشابهة جداً لمدرستنا، يلعبون مثلنا وبنفس الأسلوب، ما زالوا لاعبين شباب لديهم دقة كبيرة، إنهم إثنين من اللاعبين الجيدين".
الجدير بالذكر أن النادي الكتالوني حصل على توقيع دي يونج مقابل 75 مليون يورو بالإضافة إلى 11 مليون يورو كإضافات، مقابل خمس مواسم حتى 2023/2024.
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