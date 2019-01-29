ميسي عن "أبطال أوروبا": منافسة مختلفة والجميع يريد الفوز بها

وقال ميسي في تصريحات صحفية، عقب تتيجه بجائزة أفضل لاعب في موسم 2017/2018 من صحيفة "موندو ديبورتيفو": "في كل موسم هناك رغبة في الفوز بدوري الأبطال، كما قلنا منذ بداية الموسم، دوري أبطال أوروبا هو دائما مميز، لما يعنيه، ونريد العودة للفوز بهذه البطولة".

وأضاف أسطورة الفريق الكتالوني: "انه تقدير جميل للغاية، لما يعنيه هذا التكريم، وانا ممتن جدا".

واستطرد: "الليجا متقاربة للغاية هذا الموسم، وسوف نحاول الاستمرار في الفوز، والفوز باللقب نهاية الموسم".

وأكمل: "الكأس؟ الريمونتادا صعبة بعد الخسارة 2-0 ذهابا امام اشبيلية، لذلك سنحتاج إلى افضل نسخة من فريقنا، ودعم الجماهير في كامب نو، من اجل تحقيق ذلك يوم الاربعاء".

وأشار بقوله: "نريد أن نقاتل من أجل كأس الملك، لذلك أريد دعم جماهيرنا يوم الاربعاء في كامب نو، وأريد افضل نسخة من فريقنا".

واختتم: "مباراة الاربعاء ضد اشبيلية صعبة للغاية، للريمونتادا نحتاج افضل نسخة من فريقنا ومن جماهيرنا".