عمر البشير يمدد وقف إطلاق النار في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان

أعلن الاثنين الرئيس السوداني عمر البشير تمديد وقف إطلاق النار أحادي الجانب في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، في حين دعا منظمو الاحتجاجات للتظاهر في مناطق تقع ضمن هاتين الولايتين. وكان النظام السوداني قد أعلن منذ 2016 وقفا لإطلاق النار في تلك المنطقتين بعد سقوط عشرات الآلاف من القتلى وفرار الملايين جراء معارك بين القوات الحكومية والمتمردين. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من فرانس 24

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