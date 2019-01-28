البشير: جنوب كردفان تستحق التمييز الإيجابي لما فقدته في الحرب

قال رئيس الجمهورية، المشير عمر البشير، يوم الإثنين، إن أولوية الدولة تحقيق السلام بالبلاد، وأشاد بصمود وصبر مواطني كادوقلي في وجه الحرب، وأضاف “ولاية جنوب كردفان تستحق التمييز الإيجابي لتعويض ما افتقدته فترة الحرب”.

وأكد رئيس الجمهورية، خلال مخاطبته لقاء قادة الأحزاب السياسية والفعاليات السياسية والاجتماعية والأهلية بجنوب كردفان، أن الحرب بالولاية استهدفت ضرب النسيج الاجتماعي الذي ظل مترابطاً ومتعايشاً.

وزاد “مجتمع جنوب كردفان أنموذج في التعايش السلمي بين مكوناتها الاجتماعية”، ووجه القوات المسلحة وحكومة الولاية والأجهزة الأمنية بضرورة توفير الاحتياجات والتعامل الحسن مع العائدين من مناطق التمرد .

ودعا البشير لتجاوز الماضي وصنع مستقبل جديد أفضل يعيد النسيج الاجتماعي والعلاقات في ما بين مكونات الولاية، وتابع”الحرب حصدت أرواح أبناء الوطن الواحد”.

مشيراً إلى أن الأرواح والطاقات التي استُنزفت في الحرب كان يمكن أن توجه للبناء والتنمية، مبيناً بأن الحرب كلها ظلم ومزيد من الدمار والغبن والكراهية، مؤكداً بأن الدولة جاهزة لتحقيق السلام في أقرب وقت ممكن ومن أي مكان.

وقال إن الدولة ستعمل على تحويل الطاقات التي توجه إلى العمل السالب إلى عمل إيجابي، من خلال بناء الإنسان وإعادة اللُحمة الوطنية، وأضاف، ما كان يصرف على الحرب سيصرف على المشروعات التنموية والخدمية، وأن الأمن والتنمية وجهان لعملة واحدة .

ودعا رئيس الجمهورية مواطني كادوقلي لضرورة التواصل مع الطرف الآخر، لتحقيق السلام بالولاية.

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