الجيش يُجدد التأكيد على حماية الوطن والتفافه حول القيادة

جدد نائب رئيس الأركان المشتركة، الفريق أول مراقب جوي ركن عصام الدين مبارك حبيب الله، التزام القوات المسلحة بالدفاع عن البلاد وحماية مكتسبات الوطن والمواطنين، مشيراً إلى وعيها وإدراكها الكامل لدسائس الأعداء والأخطار التي تُهدِّد السودان.

وأكد التفاف القوات حول قيادتها من أجل الأمن والاستقرار، وقال “لابد من التأكيد على جاهزية القوات المسلحة للتصدي لكل أشكال التآمر والاعتداء وبقائها حارساً أميناً وصماماً لأمن هذا الوطن”.

وخاطب حبيب الله، الإثنين، احتفال الجامعة بتخريج الدفعات “27 ،28” في كلية التقنية والدفعة “5” تمريض والدفعة “4” محضري عمليات جراحية في كلية التمريض والتقنية الطبية، وامتدح الجامعة وصرحها مشيراً لما ظلت تضطلع به الجامعة بكلياتها المختلفة من أدوار في توفير فرص التأهيل النوعي لمنسوبي القوات المسلحة، ورفدها بالكوادر في مختلف التخصصات.

وقال إن عطاءها تجاوز القوات المسلحة ليشمل كل قطاعات الدولة والمجتمع.

ودعا الخريجين للتمسك بقيم الجندية الأصيلة وتقديم المثال في الانضباط والاحترافية والتميز والولاء لله ثم الوطن، مؤكداً أن الدفعات المتخرجة إضافة نوعية للكادر المطلوب في مختلف التخصصات الفنية بالقوات المسلحة.

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