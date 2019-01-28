10 ألف من الكاردينال لكل لاعب بالهلال

أعلن السيد أشرف الكادرنيال رئيس نادي الهلال تحفيز لاعبي الفريق بواقع 10 ألف جنيه لكل لاعب بعد الفوز الذي حققوه مساء اليوم على الأهلي شندي بهدف الكونغولي إدريسا أمبومبو. وهو الفوز الثالث للفريق على النمور في شندي. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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