الرئيس الفلسطيني يوقف تنفيذ "الضمان الاجتماعي"

أصدر الرئيس الفلسطين محمود عباس، مساء الإثنين، قراراً بوقف نفاذ قانون الضمان الاجتماعي والذي أثار جدلاً واسعاً وموجة من التظاهرات الفلسطينية الرافضة له في الضفة الغربية.

وبحسب ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية، فقد نص القرار على استمرار الحوار بين جميع الجهات ذات العلاقة بالخصوص، من أجل الوصول لتوافق وطني على أحكام القانون وموعد نفاذه.

وأوصت اللجنة المركزية لحركة فتح، في اجتماع لها مساء الأحد، حضره الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بوقف قانون الضمان الاجتماعي، وإجراء المزيد من المشاورات حوله.

وتظاهر Nلاف الفلسطينيين في الضفة الغربية رفضاً لإقرار قانون الضمان، فيما أعلنت الحكومة أنها ستجري تعديلات عليه بعد حوار أجرته مع عدد من القوى والمؤسسات الخاصة والعامة في الأراضي الفلسطينية.