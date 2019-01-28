مواجهات نارية في قرعة كأس الاتحاد الإنجليزي

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن قرعة دور الـ16 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي هذا الموسم، والتي أجريت منذ دقائق قليلة في مقر الاتحاد الرسمي. وأسفرت قرعة دور الستة عشر عن مواجهة نارية بين فريقي مانشستر يونايتد ضد نادي تشيلسي، حيث فاز اليونايتد أمام نادي أرسنال بالدور الماضي، في المباراة التي أقيمت علي ملعب الإمارت. وجاءت قرعة دور الـ 16 من كأس الإتحاد الإنجليزي كالتالي :- - تشيلسي × مانشستر يونايتد. - بريستول × ولفرهامبتون / شروزبيري. - ويمبلدون × ميلوول. - دونكاستر × كريستال بالاس. - ميدلزبرة / نيوبورت × مانشستر سيتي. - سوانزي سيتي × بارنت / برينتفورد. - بورتسموث/كوينز بارك رينجرز × واتفورد. - برايتون / وست بروميتش × ديربي كاونتي.



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