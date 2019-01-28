ملثمون يقتحمون منزل رئيس مجلس إدارة صحيفة الوطن

اقتحمت مجموعة ملثمة منزل الراحل سيد أحمد خليفة، في منطقة السجانة، بعد دخول عدد من أطفال الحي إلى داخل المنزل.
وقال الصحفي يوسف سيد أحمد، رئيس مجلس إدارة صحيفة الوطن، في تصريحات صحفية، إن عدد محدود من أطفال الحي والشباب أضرموا ناراً في بعض إطارات السيارات، وهتفوا بإسقاط النظام، مضيفاً أن مجموعة ملثمة أتت لتفرق الجمع فلاحقت المجموعة التي دخلت إلى منزلهم واعتدوا ضرباً على جميع أفراد المنزل، بما فيهم أسرة يوسف سيد أحمد، بحسب ما قال.
وذكر يوسف أنه أصيب بكدمات في رجله نتيجة التدافع معهم، كما أصيب في عينه التي أجرى بها عملية جراحية قبل عدة أيام.
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