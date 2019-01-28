الكهرباء: الربط التجريبي بين مصر والسودان قبل نهاية فبراير

أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث المصري باسم وزارة الكهرباء، أنه من المتوقع أن يبدأ التشغيل التجريبى للربط الكهربائى بين مصر والسودان قبل نهاية فبراير، موضحاً أن العمل كـ”خلية النحل” فى خطوط الربط الكهربائى بخط 100 كيلو، 220 كيلو فولت، بتكلفة 6.7 مليون دولار.

وأشار حمزة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صالة التحرير”، على فضائية “صدى البلد” المصرية، مع الإعلامية عزة مصطفى، أن الربط الكهربائى بين مصر والسودان هو امتداد طبيعى لمصر، من الشقيقة السودان، موضحاً أن دور مصر فى إفريقيا والعالم بدا يأخذ مكانه الذى يليق به.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن هناك اهتمام كبير بسرعة التنفيذ، ومن المتوقع أن يتزايد قدرته تدريجياً، موضحاً أنها بوابة مهمة لإفريقيا عبر السودان، ومعبر للطاقات المتجددة.