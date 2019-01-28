الخطوط الجوية القطرية تقلل عدد رحالاتها للسودان

خفضت الخطوط الجوية القطرية عدد رحلاتها من الدوحة للخرطوم الى "4" رحلات في الاسبوع ابتداء من فبراير المقبل، وايقاف بيع التذاكر من السودان الى اشعار اخر.
وقالت الخطوط الجوية أنها ستواصل التخفيض الى "3" رحلات في الاول من مارس.
وتسير الخطوط الجوية القطرية"14" رحلة في الاسبوع، بواقع رحلتين يوميا صباحا وعصرا.
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