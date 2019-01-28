التش: نستهدف الفوز علي مولودية الجزائر

قال أحمد التش صانع ألعاب المريخ، إنهم يستهدفون الانتصار على فريق مولودية الجزائر الخميس المقبل. وأكد التش في تصريحات لـصحيفة (البلاد الجزائرية): نعرف إمكانيات فريق المولودية جيداً، فهو صاحب الترتيب الثالث في الدوري الجزائري ونحترمه. وذكر التش أن هدف المريخ من مباراة الجزائر هو الفوز في ملعب 5 جويليه الخميس المقبل.

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