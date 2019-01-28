مصرع 20 عنصرا من ميليشيا الحوثي في معارك بصعدة

أعلنت قوات الجيش اليمني أن 20 عنصرا من ميليشيا الحوثي الانقلابية قتلوا بينهم قيادي في معارك بمحافظة صعدة شمالي اليمن.
وقال موقع الجيش "سبتمبر نت" اليوم الاثنين إن مواجهات عنيفة اندلعت بين الطرفين عقب هجوم مباغت شنته قوات الجيش على مواقع تمركز الميليشيا في مثلث باقم، تمكنت خلاله من قطع خطوط إمداد الميليشيا.
وأشارت إلى أن الهجوم أسفر عن مقتل 20 من عناصر الميليشيا بينهم القيادي الميداني محمد المتوكل فيما استعادت قوات الجيش كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة المتنوعة.
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