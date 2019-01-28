حقق الهلال فوزًا غاليًا على أهلي شندي بهدف دون مقابل في المباراة التي جرت مساء اليوم ”الأثنين” ضمن المرحلة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز. وأحرز هدف الهلال اللاعب إدريس إمبومبو في الدقيقة الـ”78″ من المباراة. ورفع الهلال رصيده إلى”22″ نقطة، أما أهلي شندي فتوقف في محطة”16″ نقطة. وفي مباراة ثانية، تمكّن فريق الموردة من تحقيق الفوز على الخرطوم الوطني بهدف سجلّه اللاعب صلاح الجزولي من علامة الجزاء. ووصل الفريق الشهير بـ”القراقير” إلى النقطة الـ”14″، أما الخرطوم فبقي في”15″.

كانت هذه تفاصيل خبر الهلال يحقق فوزًا هامًا علي أهلي شندي بهدف نظيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.