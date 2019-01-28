الحرس الثوري: الحماقات التي ترتكبها إسرائيل اذا استمرّت تجعلها أقرب إلى زوالها

شهاب محمد - الخرطوم - العميد سلامي

الخليج 365:

جدّد اليوم نائب القائد العام للحرس الثوري العميد حسين سلامي القول إنّ استراتيجية بلاده تهدف إلى إزالة “إسرائيل” من الخارطة السياسية العالمية.

وردّاً على الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على سوريا على هامش الملتقى الوطني الأول للهندسة الدفاعية والأمنية، شدّد سلامي على أنّ الحماقات التي ترتكبها “إسرائيل” اذا استمرّت تجعلها أقرب إلى زوالها وحتى إنها لن تجد مكانا لدفن قتلاها”.

سلامي قال أيضا إنّ الأميركيين رغم قوّتهم يحصدون الهزائم”، مؤكداً أن إيران تسعى إلى توسيع استراتيجيّتها الدفاعية لتصل إلى المناطق التي ينسحب منها الأميركيون.

بدوره، قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد رمضان شريف في تصريحات لوسائل إعلام إيرانية رداً على تصريحات نتنياهو حول استهداف مقرات ايرانية في سوريا، إن “التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بأن الهجمات على سوريا استهدفت مقرات إيرانية أيضاً “كاذبة ولا أساس لها من الصحة”.

وأضاف “لو كان الحرس الثوري قدم 12 ضحية في هجمات الكيان الصهيوني لكان من المفترض إقامة مراسم لتشييع جثامينهم في إيران وهذا دليل على ان هذه الادعاءات لا أساس لها”.