المتحدث باسم أنصار الله: ملتزمون باتفاق ستوكهولم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد المتحدث باسم أنصار الله محمد عبدالسلام أن السيّد عبدالملك الحوثي ملتزم باتفاق ستوكهولم، منتقداً الطرف الآخر في تعنتّه وهروبه من تنفيذ الاتفاق.

وقال عبد السلام إن الحوثي أبدى خلال المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، الاستعداد لتسليم الأسير السعودي المريض كبادرة إنسانية، منتقداً الإجراءات التعسفية التي تقوم بها دول العدوان من استمرار الحصار على الوطن، وأيضاً تنفيذ العدوان المزيد من الاجراءات الظالمة التي تستهدف عموم المواطنين.

عبدالسلام قال إن الحوثي أكد أن الصعوبات والعراقيل في ملف الأسرى تثبت عدم جدية الطرف الآخر لتنفيذ الاتفاق، وأن تجاهل النظام السعودي وضع الأسير الحرج كشف عن اللاإنسانية لديه حتى تجاه جنوده.

وكشف المتحدث إن المبعوث الأممي أكد أنه سيتحرك خلال الأيام المقبلة بخطوات جادة فيما يتعلق بتنفيذ اتفاق ستوكهولم.

وكان غريفيث قال اليوم الإثنين إن “العمل متواصل حتى نرى تنفيذاً كاملاً لاتفاق استوكهولم، وأن التغييرات في الجداول الزمنية لتنفيذ اتفاق استكهولم كانت متوقعة لأن الوضع على الأرض أكثر تعقيداً. ‎

غريفيث قال في حديث صحافي “كلا الطرفان لديهما الإرادة السياسية وملتزمان بـ”اتفاق السويد ومنخرطان بشكل إيجابي وبناء من أجل العمل على تنفيذ الاتفاق”. ‎