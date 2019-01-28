الموردة تهزم الخرطوم الوطني بهدف الجزولي وتحتل المركز الرابع

شهاب محمد - الخرطوم - عاجل- الخليج 365 : حققت الموردة فوزا غاليا على الخرطوم الوطني بهدف جاء من ركلة جزاء عبر اللاعب صلاح الجزولي في الدقيقة الرابعة من الشوط الثاني خلاال اللقاء الذي شهدته دار الرياضة امدرمان لحساب المجموعة الاولي لترتفع الموردة بنقاطها الى 14 نقطة في المركز الرابع خلف الوادي نيالا بفارق الاهداف.

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