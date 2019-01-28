- 1/2
- 2/2
شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
بعث رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” إسماعيل هنية رسالة شكر إلى ملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين بمناسبة مرور عشر سنوات على توجيهاته بإقامة المستشفى الميداني العسكري الأردني في قطاع غزة.
وأكد هنية في رسالته التي نشرها موقع الحركة الرسمي؛ أن المشفى الميداني خلال سنوات عمله في القطاع كان صرحًا طبيًّا حافلًا بالعطاء والتفاني في تقديم خدماته الطبية المميزة لأهالي قطاع غزة، ومنارة للعمل الإنساني الذي يمثل عنوانًا لمشاعر التضامن والأخوة الصادقة.
وأشار إلى أن المستشفى باشر عمله الإنساني وتقديم الرعاية الصحية والعلاجية واستقبال الحالات الطارئة على مدار الـ 24 ساعة، منذ عام 2009، إذ استقبل ما يزيد على مليوني مراجع.
وثمن هنية بهذه المناسبة الرعاية والاهتمام الكبير والدعم المستمر من ملك الأردن في تعزيز طواقم هذا الصرح الطبي بكوادر من الجراحين والأطباء، والمعدات والأجهزة الطبية وسيارات الإسعاف.
وعبر رئيس المكتب السياسي عن شكره لمواقف الأردن التاريخية والمشهودة في الوقوف مع فلسطين وقضيتها العادلة، كما ثمن الجهود الحثيثة في دعم صمود الشعب الفلسطيني، والتخفيف من معاناة الآلاف من أهالي قطاع غزة بفعل العدوان والحصار.
كانت هذه تفاصيل خبر حماس تشكر عبد الله الثاني على مواقفه الداعمة لفلسطين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.