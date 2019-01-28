تعديل جديد من اتحاد الكرة السوداني بشأن مباريات الدوري والكأس

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أصدر اتحاد كرة القدم السوداني قرارًا اليوم”الأثنين” قضى بتعديل في بعض مباريات الدوري الممتاز.

وتقرّر أن تلعب مباراة حي الوادي نيالا وهلال الأبيض في الثلاثين من الشهر الجاري بدلاً عن التاسع والعشرين من الشهر الجاري.

وسيلعب هلال الأبيض أمام الخرطوم الوطني في الرابع من فبراير بدلاً عن الثالث منه.

وأجرت اللجنة المنظمّة تعديلاً على مباريات كأس السودان القومي، بعد أن تقرّر أن يلعب هلال الحصاحيصا أمام الخرطوم الوطني في الثامن من فبراير بدلاً عن الرابع من فبراير.