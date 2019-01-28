ولاية شمال كردفان تؤكد على أهمية التحول للزراعة التجارية

شهاب محمد - الخرطوم - الزراعة

الخليج 365 :

أكد الاستاذ محمد حامد سليمان وزير الانتاج والموارد الاقتصادية بولاية شمال كردفان أهمية تحول صغار المنتجين فى المجتمعات الريفية من زراعة الكفاف الى الزراعة التجارية.

جاء ذلك خلال مخاطبته الورشة الابتدائية لمشروع تطوير الزراعة والتسويق المتكامل لوحدة تنفيذ شمال كردفان تحت شعار: (معا لتعزيز دور القطاع الخاص للاستثمار فى قطاع صغار المزارعين) بقاعة البحوث الزراعية بمشاركة ولاية غرب وجنوب كردفان وسنار وشركات القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الاصغر ومديري البرامج والمشروعات العاملة بالولاية مديري الادارات بوزارة الانتاج ومحطة البحوث الزراعية والغابات.

واشار الوزير الى ان المشروع يعمل بولايات كردفان وسنار بتمويل قدره (5.47) مليون دولار لتقوية قدراتهم على الصمود أمام التغيرات المناخية، مشيدا بالجهود المبذولة للصندوق الدولى للتنمية الزراعية فى تعزير مقاصد الانتاج، داعيا للتوسع والانتشار فى مجتمعات جديدة لزيادة الانتاج وجذب القطاع الخاص للعمل مع صغار المنتجين.

من جانبه اشار المهندس محمد يوسف المنسق الرئيسي للمشروع تطوير الزراعة والتسويق المتكامل الى ان اهداف المشروع تأتي متسقة مع سياسة واهداف الدولة التنموية كما تأتى اهدافه مع اهداف الالفية الثالثة للصندوق للحد من الفقر، مشيرا الى نشر التجارب والنماذج الناجحة والتوسع فيها لتشمل مجتمعات جديدة، مؤكدا ان المشروع يعمل على زيادة دخل الاسر والمرأة والشباب لدعم قدراتهم لمجابهة آثار المناخ، مؤكدا على تشجيع ودعم مؤسسات التمويل للتوسع والانتشار في مناطق المشروع.

من جهته أوضح التجاني خليفة منسق الوحدة التنفيذية للمشروع بالولاية أن المشروع يهتم لزيادة الانتاج من خلال المرأة والشباب وتقوية سلاسل القيمة وتفعيل دور القطاع الخاص لتحقيق انتاج مستدام بتقانات التكيف مع التغير المناخي.

وتستمر الورشة لمدة يومين التي تناقش عددا من الاوراق العلمية منها ورقة “إستراتيجية تنمية المجتمع والنوع” وورقة “القطاع الخاص والتسوق” وورقة “المتابعة والتقييم” ويقدمها خبراء مختصون في مجال الزراعة والاقتصاد والاجتماع.