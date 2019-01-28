اتحاد المعلمين يطالب منسوبيه بالابتعاد عن الأجندة السياسية

طالب رئيس الاتحاد المهني للمعلمين السودانيين، أحمد عبدالكريم، منسوبيه بإبعاد التعليم عن الأجندة السياسية، وقطع بأن ميادين العمل السياسي واسعة، داعياً لعدم استغلال المهنة لأجل الكسب السياسي، كما دعا المعلمين لتركيز جهودهم لاستقرار العملية التعليمية.

وشدد عبدالكريم في تصريحات صحافية عقب المبادرة التي أطلقها الاتحاد العام للطلاب السودانيين الإثنين بعنوان “شكراً معلمي”، شدّد على منسوبي مهنة التعليم بعدم استغلال المهنة من أجل الكسب السياسي.

وأضاف “ميادين العمل السياسي واسعة”، مُشيداً بالدور الكبير الذي ظل يلعبه المعلمون على مر التاريخ.

وأثنى عبدالكريم على مبادرة اتحاد الطلاب وتكريمهم للمعلمين، وأوضح أنها تعطي دفعة معنوية كبيرة لهم من أجل الحفاظ على الاستقرار الأكاديمي وتجويد العملية التعليمية، وكشف عن تنسيق سيتم مع اتحاد الطلاب خلال الفترة المقبلة ينصب في مصلحة جميع طلاب السودان.

من جهته كشف رئيس الاتحاد العام للطلاب السودانيين، عمار علاء الدين، عن تضرر الطلاب من تعطيل الدراسة، وأعلن عن جهود يبذلها الاتحاد للحفاظ على الاستقرار الأكاديمي.

وأشار علاء الدين إلى قيامهم بكورسات للطلاب الممتحنين لشهادتي الثانوي والأساس خلال الفترة القادمة، وأوضح أن مبادرة تكريم المعلمين قصد منها الوقوف إلى جانبهم ودعمهم معنوياً.

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