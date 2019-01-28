الهلال يغتال الاهلي شندي برأسية ” امبوبو”

المدارية : محمد عثمان عاد الهلال الى سكة الانتصارات وحقق فوزا غاليا وصعبا على مضيفه الاهلي شندي بهدف وحيد في اللقاء الذي جمع الطرفين عشية اليوم “الاثنين” ضمن الجولة التاسعة من مسابقة دوري سوداني الممتاز .ويدين الهلال في فوزه للاعبه الكنغولي ادريس امبوبو الذي احرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 76 مستفيدا من العكسية المتقنة التي ارسلها شيبوب ليقابلها امبوبو رأسية داخل الشباك هدف هلالي كفل للفريق نقاط المباراة الثلاثة .وجاءت المباراة في مجملها دون الوسط من الفريقين لا سيما الاهلي سندي الذي ظهر بخطوط متباعدة ولم يشكل اي خطورة على مرمى جمال سالم ما عدا بعض الهجمات الخجولة التي لم تشكل خطورة تذكر على المرمى الهلالي .هذه النتيجة رفعت رصيد الهلال الى 22 نقطة مبتعدا في صدارة المجموعة الثانية فيما تجمد رصيد الاهلي شندي في 16 نقطة محتفظا بالمركز الثاني . اقرا الخبر ايضا من المصدر من هنا عبر موقع قناة المدارية

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