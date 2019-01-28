شداد يستعين ببنك السودان لاستلام أموال الفيفا

سجل البروفسير كمال حامد إبراهيم رئيس مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم صباح اليوم الأحد زيارة إلى مكتب محافظ بنك السودان الدكتور محمد خير الزبير، وعقد معه إجتماع مطوّل بحضور الأستاذ سامي عبدالحفيظ المدير التنفيذي لمكتب المحافظ، والأستاذ صلاح أحمد محمد صالح سكرتير لجنة التحكيم السابق، والأستاذ حسين الياس المدير التنفيذي المكلف للمنتخبات الوطنية، ودار حديث طويل يتعلق بشأن السيولة المالية لتسيير أعباء الاتحاد، وتصريف أمور المنتخبات الوطنية، وعقب نهاية الاجتماع تم التأكيد على الخروج بعدد من المكاسب لإيجاد السيولة اللازمة من خلال رفد حساب الاتحاد الخاص في بنك النيلين، وكذلك التأمين على جلب الدعم من صندوق البنوك بصورة منتظمة، وأشاد البروف شداد بالروح الوطنية العالية لمحافظ بنك السودان والمدير التنفيذي لمكتبه وتفاعله الكبير مع قضايا كرة القدم، للدرجة التي وعد فيها بحل إشكال تحويل أموال الاتحاد بطرف الفيفا لتصل إلى السودان من سويسرا غير منقوصة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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