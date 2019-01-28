بالصورة : في رمزية مُعبرة، شباب سودانيون يحولون عبوات “البُمبان” الفارغة إلى فازات زهور

قام شباب سودانيين بإبتكار رائع، وذلك بتحويل عبوات الغاز المسيل للدموع، التي أطلقت عليهم خلال مشاركتهم في المظاهرات الأخيرة بالسودان، إلى فازات ورد طبيعي، كرمزية معبرة، بحسب ما نقل محرر “أخبار الخليج 365”.

و أرَّخوا لها بحسب مناطق المواكب التي شاركوا بها بأحياء العاصمة السودانية الخرطوم، تخليداً لذكرى مشاركتهم.

كما جاء هذا الابتكار مُعبراً ومجسداً لقصيدة للشاعر السوداني الشهير “محجوب شريف” يقول في مطلعها : مكان السجنِ مستشفى، مكان المنفى كليّة، مكان الأسري ورديّة، مكان الحسرة أغنيّة، مكان الطلقة عصفورة، تحلق حول نافورة، تمازج شُفّع الروضة ، حنبنيهو البنحلم بيهو يوماتي.

وشهد السودان منذ الشهر الماضي موجة مظاهرات، في العاصمة، وعدة مدن أخرى انطلقت الدعوات والتعبئة لها من مواقع التواصل الإجتماعي مطالبة بتنحي النظام السوداني.

أبومهند العيسابي

الخرطوم (أخبار الخليج 365)