مادبو: المهدي ليس لديه جديداً ليقدمه للشباب

أكد د. آدم موسي مادبو رئيس التيار العام بحزب الأمة القومي، أن أفكار الصادق المهدي ليس بها جديد ليتبناها الشباب لحل مشاكل البلاد. وتساءل مادبو في تصريح بحسب (smc) عن أسباب تأخر المهدي في إطلاق دعواته الأخيرة، مؤكداً أنه لا يوجد اتفاق بينهم والمهدي على ذلك مؤكداً استحالة المضي معه في هذه الدعوات. وأشار مادبو إلى أن الصادق ومنذ وصوله إلى الخرطوم لم يعقد إي اجتماعات مع تيارات الأمة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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