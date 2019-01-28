الهلال يصطاد النمور برأسية أمبومبو

حقق الهلال فوزاَ غالياً على حساب مضيفه الأهلي شندي بهدف سجله المهاجم الكونغولي ادريسا أمبومبو في الدقيقة 76 من عمر اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على ملعب استاد شندي، في الجولة التاسعة لدوري سوداني الممتاز في دورته الثانية من المرحلة الأولى، ورفع الأزرق رصيده إلى 22 نقطة في صدارة المجموعة الثانية، وتجمد رصيد النمور في 16 نقطة في المركز الثاني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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