ضبط 17 ألف قندول من الحشيش بـ”كلميندو”

تمكنت قوة مشتركة من القوات النظامية، في محلية “كلميندو” بشمال دارفور، تمكنت من ضبط عربة “لاندكروزر” بداخلها 17 جوال حشيش “بنقو” وبداخله 17 ألف قندول، وقد فر الجناة تاركين خلفهم المركبة والمضبوطات.

و قد تمت مطاردات عنيفة للمهربين من قبل القوة المشتركة، إلا أن الجناة تمكنوا من الفرار مُخلفين العربة وبداخلها تلك الكميات من الحشيش.

وأشاد والي شمال دارفور بالإنابة، مروان التيجاني، وزير الصحة والتنمية الاجتماعية بالولاية، خلال لقائه الإثنين، بقيادة الفرقة السادسة مشاة، أشاد بالقوة المشتركة من القوات النظامية وبالتنسيق الجيد في تحقيق الانتصارات على مروجي المخدرات.

وقال إن المخدرات باتت تمثل مهدداً لعقول الشباب.

وأعلن التيجاني بحسب الشروق – عن تحفيز القوة المشتركة التي استطاعت أن تضبط المخدرات بمبلغ 100 ألف جنيه تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، وحيا مجاهدات القوات النظامية والأجهزة الأمنية بالولاية في تصديها ومحاربتها لكافة الظواهر السالبة في المجتمع.

إلى ذلك أكد قائد الفرقة السادسة مشاة، اللواء ركن مصطفى حسن، أن كل من يتورط في التهريب أوالترويج والاتجار بالمخدرات سيتم تقديمهم للعدالة لمحاكمتهم ليكونوا عبرة لغيرهم حتى تكون الولاية خالية من جميع الظواهر السالبة.

وامتدح حسن الأدوار الطليعية التي ظلت تقوم بها القوات النظامية وشُعبة الاستخبارات على وجه الخصوص، لإدراكها أهمية سلامة المجتمع من خلال جمع المعلومات التي تساعد على محاربة مروجي المخدرات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)