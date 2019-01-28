الحكومة: مبادرة سلام أفريقيا الوسطى تحظى بدعم دولي

قال وزير الإعلام، بشارة جمعة أرور، الناطق باسم الحكومة، إن مبادرة السودان للسلام في أفريقيا الوسطى تحظى بقبول إقليمي ودولي كبيرين، معرباً عن أمله في أن تحدث جولة المحادثات بين الفرقاء اختراقاً يؤدي إلى حدوث اتفاق سلام .

وأوضح بحسب وكالة السودان للأنباء “سونا” أن الدور الذي يقوم به السودان لتحقيق السلام في أفريقيا الوسطى شبيه بدوره في دولتي جنوب السودان وليبيا، وأشار إلى أن مساعي السودان ودوره في تحقيق السلام والاستقرار بدول الإقليم تنطلق من مسؤولياته الوطنية تجاه حسن الجوار والأخوة والمصالح المشتركة، لافتاً إلى أنها إحدى دعامات نجاح وساطته الأفريقية.

وأكد أن الاحتجاجات مطلبية أفرزتها الأزمة الاقتصادية التي يعانيها العالم بأثره، مشيراً إلى أن جهات استغلت الاحتجاجات لتحقيق أجندة سياسية.

وتابع “الحكومة شرعت في المعالجات وستتعامل مع الاحتجاجات المطلبية والسياسية كل على حدة”، مشيراً إلى أن الرئيس البشير جاء منتخباً وأن صناديق الاقتراع هي الفيصل في عملية التغيير السياسي بالبلاد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)