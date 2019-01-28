الكرواتي يعلن قائمة الأولمبي السوداني

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة الكرواتي زدرافكو لوغاروشيتش عن قائمة المنتخب الأولمبي التي وقع عليها الاختيار للمشاركة في تجمع الاثنين 4 فبراير 2019م عند الساعة السابعة صباحاً تمهيداً للسفر إلى جوبا لمواجهة نظيره الجنوب سوداني.. خلال الدعوة المقدمة للتواجد في جوبا من يوم (6 – 10) فبراير 2019م.. وضمت القائمة 30 لاعب وهم:

موفق صديق، محمد النور أبوجا، وليد بخيت، ولاءالدين موسى (الهلال الخرطوم).. حسين محمد حسين – أفول – (الرابطة كوستي).. وضاح إبراهيم ، محمد عباس (الهلال الأبيض).. عبدالله يعقوب (حي العرب بورتسودان).. شهاب الدين صديق (الشرطة القضارف).. وليد إبراهيم (الأهلي الخرطوم).. بغداد حماد (الموردة).. حسن متوكل، مصعب كردمان، عيد مقدم، اسحق آدم، صلاح إبراهيم (الأهلي شندي).. عبدالله بابو، علاءالدين الفاضل، عمار إبراهيم، رياض الدين أحمد (حي الوادي نيالا).. أنس سعيد النور، رضوان محمد المقلي، علاء الدين (كوبر الخرطوم).. رمضان كابو (الهلال بورتسودان).. عمار محمد كنو، وقيع الله جعفر (النسور الخرطوم)، اسحق عبدالله (الشعب الخرطوم).. اسعد موسى آدم (الرابطة الجنينة).. عمار ياسر (أمبدة).. عمار سفاري، أمجد (توتي).. محمد المنذر (الاتحاد الخرطوم).. جلال فضل المولى (الدكة بربر).

الخرطوم (أخبار الخليج 365