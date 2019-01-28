تعديلات تطال المكتب التنفيذي لـ”حركة دبجو”

أصدر رئيس حركة العدل والمساواة، العميد بخيت عبدالكريم دبجو، يوم الإثنين، قراراً بتعيين حقار عبدالله جمعة دارمسا، وعلي عبدالرحمن بشارة، مستشاريْن لرئيس الحركة، كما أصدر قراراً بتعيين أمناء المكتب التنفيذي للحركة.

وعين دبجو في قراره الصادر منه، نهار عثمان نهار، أميناً لأمانة الشؤون السياسية والعلاقات الخارجية، والنور عبدالكريم عزالدين، لأمانة شؤون الرئاسة، وأحمد بشارة الدوم، لأمانة التنظيم والإدارة، وأحمد عبدالمجيد، أميناً لأمانة الثقافة والإعلام.

وسمى القرار بحسب الشروق – محمد عبدالله آدم، أميناً لأمانة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، والطيب خميس عبدالخير، لأمانة الشباب والطلاب والتدريب، وعائشة إبراهيم داؤود، لأمانة المرأة والطفل، والشؤون الإنسانية، ومنصور أبكر ناير عروس، لأمانة الشؤون الدينية.

كما سمى القرار الصادق مصطفى جار النبي، نائباً لأمين أمانة التنظيم والإدارة.

وكان رئيس حركة العدل والمساواة، قد أصدر قراراً يوم 18- أكتوبر 2018 حل بموجبه المجلس التشريعي والمكتب التنفيذي للحركة، وذلك استناداً للنظام الأساسي للحركة ليتم تشكيله لاحقاً في إطار مراجعة الأداء.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)