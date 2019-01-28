"الكاف" يقرر رسمياً إقامة السوبر الأفريقي بالدوحة

كشف الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف”، عن موعد إقامة مباراة السوبر الأفريقي بين بطلي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية، وحدد العاصمة القطرية الدوحة لاستضافة المباراة في الـ”29” من مارس المقبل.
وكان الترجي التونسي قد تُوج ببطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الأهلي المصري، بعد فوزه بنتيجة 4-3 في مجموع لقائي الذهاب والإياب.
وحصد الرجاء المغربي لقب بطولة كأس الكونفدرالية عقب فوزه على فيتاكلوب الكنغولي بنتيجة 4-3.
يُذكر أن المباراة كان مقرراً لها أن تقام في أواخر ديسمبر الماضي على الأراضي التونسية، باعتبار الترجي هو الفائز ببطولة دوري أبطال أفريقيا.
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