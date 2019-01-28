السودان يؤكد الحرص على أمن واستقرار أفريقيا الوسطى

أكد وزير الدفاع السوداني، الفريق أول ركن عوض بن عوف، حرص السودان على أمن واستقرار أفريقيا الوسطى، مُعرباً عن أمله في نجاح المفاوضات بين كافة الأطراف وصولاً لاتفاق سلام يمهد الطريق لتطوير آفاق التعاون المشترك بين البلدين.

وشدّد الوزير خلال لقائه يوم الإثنين وزيرة الدفاع بجمهورية أفريقيا الوسطى التي جاءت ضمن وفد بلادها المشارك في مفاوضات سلام أفريقيا الوسطى بالخرطوم، شدّد على تنفيذ البروتكولات الموقعة بين البلدين اللذين تربطهما علاقات تاريخية ذات أبعاد اجتماعية وثقافية.

من جانبها عبَّرت وزيرة الدفاع بجمهورية أفريقيا الوسطى، عن تقدير بلادها للجهود العظيمة التي يبذلها السودان من أجل السلام وتحقيق الاستقرار في بلادها، وسعيه الجاد في تقديم الخدمات والتسهيلات لحل مشاكل أفريقيا الوسطى.

وقالت إننا على قناعة وإيمان بأن مشكلة بلدنا لن تحل إلا في إطار البيت الأفريقي، ووصفت السودان بأنه الأجدر بالثقة والقبول لإحساسهم الصادق بمعاني الأخوة والصداقة بعيداً عن الأجندة الدولية.

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