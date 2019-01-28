تطورات في قضية متهمين بإنتحال صفة قائد الدعم السريع

واصلت محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي حامد صالح أمس، مناقشة المتحري في قضية اتهام (4) متهمين بانتحال صفة قائد قوات الأعلى لقوات الدعم السريع تقوم بابتزاز المواطنين.

وأشار المتحري مساعد شرطة إبراهيم حسن موسى إلى أن النيابة وجهت تهمة تحت نص المادة (178) من القانون الجنائي الاحتيال في مواجهة المتهم الأول، فيما وجهت تهماً تحت نص المواد (21/93/176) من القانون الجنائي المتعلقة بالاشتراك الجنائي وانتحال صفة الموظف العام والابتزاز، في مواجهة بقية المتهمين.

وقال المتحري بحسب صحيفة آخر لحظة إن شاهد الاتهام تلقى اتصالاً هاتفياً من المتهم الرابع أخطره فيه بأنه قائد الأعلى لقوات الدعم السريع، موضحاً أن الشاهد أثناء وجوده بالقسم لتدوين بلاغ بالحادثة، اتصل المتهم الرابع هاتفياً على الشاهد، لافتاً بأن المتهم الرابع كان يقوم بتوجيه المتهمين من داخل سجن كوبر، وأن المتهم الرابع بصفة قائد قوات الدعم السريع، قام بتكليف ملازم أول (شاهد اتهام)، بالتحري مع شخص قام بتزوير رخصة عربة، وذلك باستراحة تخص النظاميين ببنك في الخرطوم يعمل الشاهد مدير التأمين به، بعد أن تقدم الشاهد بطلب للانضمام إلى قوات الدعم السريع، وعقب الفراغ من مناقشة المتحري حددت المحكمة جلسة لسماع إفادات الشاكي في القضية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)