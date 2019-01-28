لغز (حمى) بوي يتواصل في شندي

أعلن التونسي اراد الزعفوري، المدير الفني للهلال، التشكيل الذي يلعب به الفريق أمام الأهلي شندي، مساء اليوم الاثنين وخلت القائمة من قائد الفريق عبداللطيف بوي حيث ذكر الموقع الرسمي لنادي الهلال أن بوي تم إبعاده من المباراة لشعوره بالحمي وقد تكرر هذا السيناريو كثيراً حيث ارتبط غياب بوي عن بعض المباريات بشعوره بالحمي قبلها وتكون التشكيل من الأوغندي جمال سالم في المرمى، السموأل ميرغني، عمار الدمازين، النيجيري ايمانويل وفارس عبدالله في الدفاع فيما يقود الوسط الثلاثي نصر الدين الشغيل، مؤمن عصام، شرف الدين شيبوب وفي الهجوم بشة الصغير، وليد الشعلة والكونغولي ادريسا أمبومبو.

فيما يجلس على دكة البدلاء يونس الطيب، حسين الجريف، ابوعاقلة عبدالله، المالي بوبكر ديارا، محمد موسى الضي، الصادق شلش والبرازيلي جيوفاني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)